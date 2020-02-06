Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13» благополучно приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13», на борту которого находились россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, вернулся с Международной космической станции и успешно приземлился в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть посадка», — сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

Спускаемый аппарат приземлился неподалеку от казахстанского города Жезказган. К месту посадки направлены поисково-спасательные отряды. В обеспечении спасательной операции — три самолета, 12 вертолетов, шесть поисково-эвакуационных машин, 15 единиц вспомогательной техники; развернуты пять пунктов управления.

Перед возвращением на Землю итальянский астронавт Лука Пармитано, командовавший МКС, передал полномочия командира россиянину Олегу Скрипочке, который продолжил работу с американцами Эндрю Морганом и Джессикой Меир.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю.