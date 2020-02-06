  1. Пятый канал
  4. Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю

, 10:41 | Мария Скрипкина 53

Посадка спускаемого аппарата запланирована в районе казахстанского города Жезказган.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook @Roscosmos

Корабль «Союз МС-13» с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть выполнение режима расстыковки», — сообщил комментатор в Центре управления полетами (ЦУП).

Запланировано, что корабль отойдет от станции на безопасное расстояние, затем включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. После этого аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы. Посадка спускаемого аппарата запланирована на 12.13 по московскому времени в районе казахстанского города Жезказган.

Кристина Кук вернется на Землю в статусе рекордсмена среди женщин по продолжительности полета. Она пробыла в космосе 328 дней.

На МКС остались россиянин Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Они будут ждать следующего корабля с экипажем.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянский астронавт Лука Пармитано попрощались с остающимся на МКС экипажем и закрыли люки своего «Союза МС-13».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский астронавт все же получит место на корабле «Союз».

Читайте также

-6° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
63.17
-0.26 69.74
-0.39
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений

Последние новости

12:00
«Анжелика — маркиза ангелов»: певица Валерия покорила фанатов шикарными образами
11:54
Презервативы, гель-смазку и терминал для оплаты украли из аптеки в Москве
11:50
Названы виды рака, которые сложнее всего выявить на ранних стадиях
11:49
Посольство Киргизии назвало предварительную причину смерти сына экс-президента
11:46
Что известно о новом флагмане Samsung за неделю до презентации?
11:41
Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных картинах

Сейчас читают

«Как Тарзан!» — Станислав Бондаренко сделал романтичное фото с супругой на пляже
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]