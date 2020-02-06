Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Корабль «Союз МС-13» с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть выполнение режима расстыковки», — сообщил комментатор в Центре управления полетами (ЦУП).

Запланировано, что корабль отойдет от станции на безопасное расстояние, затем включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. После этого аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы. Посадка спускаемого аппарата запланирована на 12.13 по московскому времени в районе казахстанского города Жезказган.

Кристина Кук вернется на Землю в статусе рекордсмена среди женщин по продолжительности полета. Она пробыла в космосе 328 дней.

На МКС остались россиянин Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Они будут ждать следующего корабля с экипажем.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянский астронавт Лука Пармитано попрощались с остающимся на МКС экипажем и закрыли люки своего «Союза МС-13».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский астронавт все же получит место на корабле «Союз».