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Задержан соучастник убийства вора в законе «Япончика»

, 13:43 | Василий Заика 111

Покушение на криминального авторитета Вячеслава Иванькова было совершено в июле 2009 года.

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Фото, видео: ТАСС / Машков Юрий, Кухмарь Кирилл, Тимкив Виталий; www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Следственный комитет РФ сообщил о задержании и предъявлении обвинения подозреваемому в убийстве вора в законе «Япончика». Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Муртазу Шадании инкриминируются деяния, подпадающие под действия статей «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

«По версии следствия, в 2009 году Шадания в составе организованной группы совершил убийство Иванькова, занимавшего в тот момент высшее положение в преступной иерархии и относившегося к категории так называемых воров в законе», — сказала Светлана Петренко.

Известно, что задачей Муртаза Шадании была слежка за «Япончиком». Злоумышленник должен был, исходя из собранной информации, выбрать время и место расправы над авторитетом. Кроме того, обвиняемый организовал доставку в Москву снайперской винтовки Дегтярева, из которой впоследствии были произведены выстрелы.

«В день нападения — 28 июля 2009 года около одного из столичных ресторанов обвиняемый в числе других соучастников вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями, обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства», — добавила Светлана Петренко.

Покушение на Вячеслава Иванькова было совершено 28 июля 2009 года в Москве на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе. Киллер стрелял из снайперской винтовки с оптическим прицелом. После ранения охрана затащила «Япончика» обратно в ресторан. Иваньков был срочно госпитализирован. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое и провели экстренную операцию, после которой он был введен в искусственную кому.

В ночь с 13 на 14 сентября 2009 года «Япончик» пережил клиническую смерть. Авторитет скончался от перитонита 9 октября в частной клинике при онкологическом центре на Каширском шоссе в Москве.

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