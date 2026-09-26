Названа причина смерти Сергея Соседова

Близким Сергея Соседова назвали причину его смерти

Причиной смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова стали травмы, полученные после падения в гостинице в Нерюнгри. По результатам экспертизы, смерть наступила из-за перелома основания черепа, кровоизлияния и отека мозга. Об этом 25 сентября сообщила газета KP.RU.

«Близким пока неофициально, но уже сообщили, что по результатам экспертизы причина смерти — перелом основания черепа, кровоизлияние, отек мозга. Все это — последствия травмы», — говорится в публикации.

Соседов прибыл в Нерюнгри для участия в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока 2026», где должен был возглавить жюри. Во время пребывания в гостинице он упал с лестницы и получил тяжелую травму головы.

Ранее организатор конкурса Виктор Беззубов сообщал, что решение о проведении операции принимал консилиум врачей, однако спасти музыкального критика не удалось.

Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет.

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