Юлий Цезарь стер ее с лица земли: археологи нашли древнюю крепость под Парижем

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Исследователи обнаружили следы древнего укрепления кельтов, которое может быть связано с событиями Галльской войны.

В Париже нашли древнюю кельтскую крепость

Фото: Anastasia Choquet/DRAC Île-de-France

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Археологи нашли остатки древней кельтской крепости под территорией современного госпиталя в Париже. Сооружение может быть связано с периодом завоевания Галлии Юлием Цезарем. Об этом сообщает портал livescience.com.

Исследователи обнаружили следы укрепленного поселения, принадлежавшего племени паризиев. Именно от названия этого кельтского народа происходит название современного Парижа.

Находка относится к периоду около двух тысяч лет назад, когда территория современной Франции была охвачена конфликтами между Римом и местными племенами. По мнению ученых, укрепление могло быть уничтожено во время военных действий, связанных с походами Цезаря.

До обнаружения сооружения археологи не имели точных данных о местонахождении этой крепости. Новые раскопки позволили получить дополнительные сведения о жизни кельтского населения региона до превращения Парижа в крупный римский город.

Особенность открытия заключается в том, что древние остатки находились под территорией современной городской застройки. Исследователи смогли изучить следы прошлого там, где сегодня расположены здания и инфраструктура.

Находка помогает ученым лучше понять события Галльской войны и то, как менялся регион после столкновения кельтских племен с Римской империей. Древняя крепость стала еще одним свидетельством эпохи, когда на месте современного Парижа существовал другой мир.

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