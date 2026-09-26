Новое окно в космос: какие тайны может скрывать телескоп PRIMA

НАСА представило проект инфракрасного телескопа PRIMA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) представило проект нового космического телескопа PRIMA, который может заглянуть еще глубже в инфракрасную Вселенную, чем телескоп Джеймса Уэбба. Об этом сообщает портал livescience.com. Аппарат должен помочь ученым изучать области космоса, скрытые от современных наблюдений.

PRIMA будет работать в инфракрасном диапазоне, который позволяет исследовать объекты, недоступные при наблюдении в обычном свете. Такой способ наблюдений помогает изучать далекие галактики и процессы, происходящие на огромных расстояниях.

Телескоп Джеймса Уэбба уже расширил представления ученых о ранней Вселенной, однако новый инструмент должен дополнить его возможности. PRIMA рассматривается как следующий шаг в изучении космоса с помощью инфракрасных технологий.

Инфракрасные наблюдения позволяют получать информацию о тех участках Вселенной, где свет от объектов может быть слишком слабым или скрытым. Благодаря этому ученые могут искать новые данные о формировании галактик и развитии космических структур.

Новый телескоп станет еще одним способом исследовать самые удаленные области космоса. Если проект будет реализован, он может открыть ученым объекты, которые пока остаются за пределами возможностей современных приборов.

PRIMA должен стать новым «окном» во Вселенную, позволяющим продолжить поиск неизвестных ранее космических объектов и процессов. Каждый новый инструмент наблюдения расширяет границы того, что человечество может увидеть в космосе.

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