Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Юморист и певица опубликовали два идентичных фото, на которых достаточно заметных различий.
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Фото, видео: Instagram @annasedokova, @anton.shastoon
Юморист Антон Шастун показал певицу Анну Седокову без фотошопа. Комик опубликовал фото с артисткой в своем Instagram-аккаунте, на котором нет цветокоррекции.
Недавно Анна приняла участие в телевизионном комедийном шоу. Серия фотографий со съемок появилась также и в ее Instagram. Однако на этих снимках в соцсети лицо Седоковой ровное, без единой морщинки. В то время как в профиле у Антона бывшая солистка группы «ВИА Гра» выглядит совсем иначе: на идентичной фотографии на лице звезды отчетливо виден слой грима, который с трудом скрывает неровности кожи.
Поклонники обвинили Анну в чрезмерном увлечении фоторедактором и подшутили, что между снимками можно найти большое количество отличий.
«Мы знаем, что Вы безбожно используете фотошоп»;
«Найди десять отличий»;
«Ой, Анна-то не отфотошоплена», — написали юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты заподозрили Малиновскую в копировании образа певицы Анны Седоковой.
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