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«У Седоковой отжала?» — фанаты заподозрили Малиновскую в копировании образа певицы

, 8:26 | Валентин Черников 34

Телеведущая примерила леопардовый боди с корсетом, но выбор сексуального костюма оказался не оригинален.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova, @malinovskaya_tv

Выбор костюма Маши Малиновской высмеяли ее подписчики в Instagram. Телеведущая выложила фото, на котором предстала в образе сексуальной кошки. Секс-символ «нулевых» надела обтягивающий наряд с леопардовым принтом и корсетом в тон. Он подчеркнул ее пышную грудь и стройную талию.

«Мяу… Нет смысла подписывать фото», — написала звезда.

Instagram @malinovskaya_tv

Однако поклонники еще раз подтвердили известную аксиому: интернет помнит все. Внимательные пользователи соцсети указали Малиновской, что она не первая использовала этот образ. В точно таком же леопардовом костюме с корсетом четыре месяца назад снялась Анна Седокова. Правда, у певицы наряд был с пятнами меньшего размера и более темного тона.

Instagram @annasedokova

«Аню Седокову напомнили. Вам так же к лицу леопард и вы обе дико горячие»;

«Маша, у Седоковой отжала костюм?» — отреагировали в комментириях.

На это Малиновская ответила лишь тремя смайликами.

Ранее 5-tv.ru писал, что полуобнаженная Малиновская выложила фотосессию в стиле Шерон Стоун.

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