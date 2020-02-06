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Путин отстранил от должности четырех генералов МВД и МЧС

, 17:35 | Марина Неруцких Срочная новость 145

Приказ об отстранении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин отстранил от должности четырех генералов МВД и МЧС. Приказ об отстранении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, занимаемой должности лишились:

  • генерал-майор полиции Николай Аксенов (начальник Управления МВД РФ по Амурской области);
  • генерал-майор полиции Николай Афанасьев (начальник Управления МВД РФ по Приморскому краю);
  • генерал-майор полиции Виктор Половников (министр внутренних дел по Республике Коми);
  • полковник юстиции Александр Сарафанов (заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области);
  • генерал-лейтенант внутренней службы Руслан Яхьев (начальник ГУ МЧС по Чеченской Республике).

Этим же приказом был проведен ряд назначений.

В частности, на пятилетний срок руководителем следственного управления СК РФ по Калининградской области назначен полковник юстиции Дмитрий Бочаров. Полковник юстиции Валерий Липский возглавит следственное управление СК РФ по Республике Татарстан.

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