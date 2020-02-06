Президент России Владимир Путин отстранил от должности четырех генералов МВД и МЧС. Приказ об отстранении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, занимаемой должности лишились:

генерал-майор полиции Николай Аксенов (начальник Управления МВД РФ по Амурской области);

генерал-майор полиции Николай Афанасьев (начальник Управления МВД РФ по Приморскому краю);

генерал-майор полиции Виктор Половников (министр внутренних дел по Республике Коми);

полковник юстиции Александр Сарафанов (заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области);

генерал-лейтенант внутренней службы Руслан Яхьев (начальник ГУ МЧС по Чеченской Республике).

Этим же приказом был проведен ряд назначений.

В частности, на пятилетний срок руководителем следственного управления СК РФ по Калининградской области назначен полковник юстиции Дмитрий Бочаров. Полковник юстиции Валерий Липский возглавит следственное управление СК РФ по Республике Татарстан.