  1. Пятый канал
  4. На трассе М-4 «Дон» скопилась 30-километровая пробка

На трассе М-4 «Дон» скопилась 30-километровая пробка

, 20:00 Эфирная новость 156

Многотонные большегрузы не могут одолеть подъем из-за обильного снегопада.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / ГУ МВД по Ростовской области; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4213

В Ростовской области на трассе «Дон» сотни машин застряли в 30-километровой пробке. Уже вторые сутки.

Многотонные большегрузы не могут подняться в гору из-за обильного снегопада, огромные фуры, общественный транспорт и легковые машины — перед метелью все равны!

Движение на трассе М-4 «Дон» для пассажирского транспорта перекрыто сегодня с 8.30 утра. А с половины десятого люди не могут проехать с 7-го по 55 километр трассы «Ростов — Новошахтинск». Что говорить о скорой помощи и спасателях?! Если в отдаленных населенных пунктах кому-то станет плохо, ждать помощи придется не один час. Водители боятся тронуться с места.

С места передает Борис Карягин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в массовом ДТП в Красноярском крае столкнулись около 30 автомобилей.

Тема:
Погода 4213
6 февр
В массовом ДТП в Красноярском крае столкнулись около 30 автомобилей
6 февр
Сход лавин в Турции унес жизни 38 человек
6 февр
Створы дамбы закрыли в Петербурге в связи с надвигающимся ураганом
5 февр
За сутки лавины сошли в России, Грузии и Турции — есть жертвы
4 февр
Снегопад в Уфе, штормовое предупреждение в Сочи: непогода «разгулялась» в России
3 февр
Погода в Санкт-Петербурге снова побила рекорд — на этот раз 27-летней давности
3 февр
Какое предсказание сделал знаменитый американский сурок Фил
2 февр
Рабочая неделя в Петербурге начнется с метели
1 февр
Что можно и категорически нельзя делать 1 февраля в Макарьев день
31 янв
«Настоящий морозище» обещают синоптики москвичам на следующей неделе

Читайте также

-5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
62.80
-0.37 69.08
-0.66
ТОП-4 знаков зодиака, которые с успехом знакомятся в интернете

Последние новости

21:15
ФАС проверяет аптечные сети в связи с завышением цен на медицинские маски
20:59
В вузах РФ увеличат количество бюджетных мест
20:50
«Зачем это выкладывать?» — голый Митя Фомин шокировал фанатов заросшим волосами телом
20:40
В Петербурге хотят ограничить скорость движение на Невском проспекте
20:30
ТОП-4 знаков зодиака, которые с успехом знакомятся в интернете
20:23
В Госдуме поддержали поправки президента о бесплатном горячем питании для школьников

Сейчас читают

ТОП-4 знаков зодиака, которые с успехом знакомятся в интернете
Эзотерики раскрыли секрет первой буквы женского имени
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]