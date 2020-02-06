На трассе М-4 «Дон» скопилась 30-километровая пробка

В Ростовской области на трассе «Дон» сотни машин застряли в 30-километровой пробке. Уже вторые сутки.

Многотонные большегрузы не могут подняться в гору из-за обильного снегопада, огромные фуры, общественный транспорт и легковые машины — перед метелью все равны!

Движение на трассе М-4 «Дон» для пассажирского транспорта перекрыто сегодня с 8.30 утра. А с половины десятого люди не могут проехать с 7-го по 55 километр трассы «Ростов — Новошахтинск». Что говорить о скорой помощи и спасателях?! Если в отдаленных населенных пунктах кому-то станет плохо, ждать помощи придется не один час. Водители боятся тронуться с места.

С места передает Борис Карягин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в массовом ДТП в Красноярском крае столкнулись около 30 автомобилей.