«Советы от Светы»: Лобода поделилась мудрым высказыванием Шерон Стоун

Ценный совет от Шерон Стоун дала подписчикам Светлана Лобода. Певица выложила несколько новых снимков с отдыха в Мексике, на которых предстала в очках и розовом купальнике на молнии. К ним она добавила житейскую мудрость за авторством голливудской звезды.

«Женщина должна всегда знать себе цену, но никогда не называть ее», — процитировала в посте Лобода американскую актрису.

Instagram @lobodaofficial

Светлана не стесняется демонстрировать аппетитные формы. И поводов для стеснения у нее нет, отмечают подписчики, особенно, когда звезда так хорошо загорела.

«Надо ввести рубрику „Советы от Светы“»;

«Ну такая вы мечта, мне даже плохо»;

«Вы очень красивая девушка и прекрасная мама двух очаровательных дочек»;

«Шоколадка уже. Очень нравится улыбка на втором фото»;

«Светлана Сергеевна, вы бесценны!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода показала нежное фото с полуторагодовалой дочкой Тильдой.