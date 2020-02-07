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«Девочка-космос»: жена внука Пугачевой сделала перманентный макияж

, 7:35 | Игорь Рязов 39

Теперь Алене Красновой около двух лет не придется красить брови и губы.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Модель Алена Краснова, жена внука примадонны российской эстрады Никиты Преснякова, сделала себе перманентный макияж. Селфи с результатом работы мастеров она выложила на своей странице в Instagram.

«Не так давно я рассказывала в своих сторис о процессе выполнения перманентного макияжа бровей в технике „Напыление“ и губ в „Акварельной“ технике <…> На фото заживший результат», — подписала снимок Краснова.

По ее словам, перманентный макияж выглядит «более чем натурально». На восстановление после его нанесения ушло около недели. Держаться он должен от полутора до двух лет.

«Как вам результат?» — спросила в конце поста поклонников жена внука Пугачевой.

Instagram @alenaakrasnova

«Девочка-космос»;

«Очень красиво! Смотрится очень натурально»;

«Оххх, эти глаза!» — ответили пользователи на вопрос Алены в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена внука Пугачевой рассказала о важном семейном событии. Алена Краснова объявила поклонникам, что стала тетей.

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