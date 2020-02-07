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Певица Адель решила завершить концертную деятельность

, 6:38 | Карина Бернтгольц 47

По информации британских СМИ, звезда уволила всех сотрудников фирмы Remedy Touring LLP, занимавшейся организацией ее туров, и объявила о ее закрытии.

Фото: Instagram @adele

Британская певица Адель решила завершить свою концертную деятельность. Об этом сообщает таблоид The Sun. По информации издания, звезда уже уволила всех сотрудников фирмы Remedy Touring LLP, занимавшейся организацией ее туров, и сообщила о ее закрытии.

Отмечается, что в случае ликвидации компании Адель получит 150 тысяч фунтов стерлингов, что приравнивается примерно к 12 миллионам рублей. По слухам, исполнительнице сейчас нужны финансовые средства, поскольку большая часть ее состояния пущена в оборот и вложена в крупный бизнес.

Впрочем, несмотря на то, что поклонники вряд ли еще увидят Адель на сцене, они смогут по-прежнему наслаждаться ее музыкой. Артистка призналась, что в ближайшее время презентует новый сингл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Адель похудела на 45 килограммов.

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