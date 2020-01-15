Диета, пилатес и новый образ жизни: как Адель похудела на 45 килограммов

Фотографии британской певицы Адель порадовали ее поклонников. На новых снимках 31-летняя поп-дива преобразилась и стала выглядеть лучше, несмотря на то, что в ее жизни случился болезненный развод. Артистка, которая всегда отличалась пышными формами, похудела на 45 килограммов и изменилась до неузнаваемости. По словам инсайдеров из окружения звезды, сбросить лишний вес ей помог особый режим питания в сочетании с активными физическими нагрузками, пишет The Sun.

Исполнительница призналась британскому изданию, что для того, чтобы похудеть, она отказалась от сахара. Также она снизила калорийность потребляемой пищи на 20%.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Houston Aesthetic Injector (@april_harrison_derm_pa) 7 Янв 2020 в 4:21 PST

Адель добавила, что не любит тренироваться в спортзале, но ей понравился пилатес. Также она призналась, что хороший эффект похудения дала здоровая сбалансированная диета, которая включает в себя зеленый чай, грецкие орехи, гречка, шоколад, клубника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valarie 😘 (@living.for.adele) 9 Янв 2020 в 4:47 PST

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тренер утверждает — трансформация тела Адель на 90% произошла за счет диеты.