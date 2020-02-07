Под Новосибирском грабитель с пистолетом похитил из магазина пельмени и духи

Грабитель с пистолетом совершил налет на магазин в деревне Кабаклы Чановского района Новосибирской области. Как сообщает региональное УМВД, инцидент произошел днем 6 февраля.

54-летний местный житель, вооружившись игрушечным пистолетом, ворвался в местное «сельпо» и забрал с прилавка пачку пельменей, а также два флакона женских духов. Перепуганная продавщица сообщила о произошедшем в полицию.

Правоохранители быстро вычислили злоумышленника и нагрянули к нему домой. Во время обыска была обнаружена лишь часть похищенного. Половину пачки пельменей мужчина успел съесть, а один пузырек парфюма выпить. Игрушечный пистолет он выбросил в сугроб по дороге.

Горе-грабителя задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Расследование продолжается.