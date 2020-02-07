Задержан начальник управления ФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов. Как передает Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-бюро ФСИН РФ, задержание произведено в рамках расследования дела о растрате. Оперативно-следственное мероприятие было произведено накануне.

«6 февраля в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ („Присвоение или растрата“) задержан начальник УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания Юрий Емельянов Управление собственной безопасности ФСИН России осуществляет оперативное сопровождение данного уголовного дела», — цитирует агентство сообщение ФСИН.

Подробностей задержания и расследуемого дела ведомство не привело.

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