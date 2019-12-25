Путин освободил от должностей ряд руководителей МВД, СК, ФСИН И МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому от своих должностей освобождаются ряд руководителей Министерства внутренних дел, Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает ТАСС, среди них — начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор Николай Савченко, начальник управления кадров ФСИН полковник Александр Пирогов и прокурор Омской области Анастас Спиридонов.

Вместе с тем документ подразумевает ряд назначений в правоохранительных органах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин освободил от должности советника президента Сергея Глазьева, который занимал этот пост с 30 июля 2012 года.