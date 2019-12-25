  1. Пятый канал
  4. Путин освободил от должностей ряд руководителей МВД, СК, ФСИН И МЧС

Путин освободил от должностей ряд руководителей МВД, СК, ФСИН И МЧС

, 17:43 | Карина Бернтгольц 22

Указ, подписанный президентом РФ, также подразумевает ряд назначений в правоохранительных органах.

Фото: www.globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому от своих должностей освобождаются ряд руководителей Министерства внутренних дел, Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает ТАСС, среди них — начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор Николай Савченко, начальник управления кадров ФСИН полковник Александр Пирогов и прокурор Омской области Анастас Спиридонов.

Вместе с тем документ подразумевает ряд назначений в правоохранительных органах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин освободил от должности советника президента Сергея Глазьева, который занимал этот пост с 30 июля 2012 года.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.72
-0.45 68.41
-0.50
Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году

Последние новости

17:43
Путин освободил от должностей ряд руководителей МВД, СК, ФСИН И МЧС
17:33
«Внебрачный сын» Цискаридзе потребовал от артиста помощи в борьбе с раком мозга
17:24
Шуфутинский рассказал, где надо встречать Новый год
17:15
Кадры с места аварийной посадки Ми-8 в Ненецком автономном округе
17:06
Жена внука Пугачевой в сексуальном боди и на каблуках пленила фанатов
16:56
Замначальника Внуковской таможни арестовали по делу генерала ФТС

Сейчас читают

Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году
Лолита смущенно призналась, что завела любовника
Красная икра ложками и шашлык на завтрак: дети Пугачевой и Галкина о любимой еде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]