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Иностранцам станет проще получить российское гражданство

, 12:57 | Игорь Рязов 42

Депутаты Госдумы рассмотрят предложение правительства в весеннюю сессию.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович; Известия / Константин Кокошкин, Дмитрий Коротаев

Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств. Об этом сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Упрощение процедуры предполагает два изменения. Во-первых, для получения российского гражданства иностранцам не нужно будет отказываться от уже имеющегося. Во-вторых, предлагается исключить пункт о необходимости подтверждать законность доходов.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал, что вопрос об упрощении процедуры гражданства для иностранцев депутаты рассмотрят в весеннюю сессию.

Как отмечает «Экономика сегодня», власти России обсуждали упрощение процедуры получения гражданства для иностранцев еще осенью прошлого года. Так, в прогнозе социально-экономического развития страны говорилось о необходимости отменить обязательное требование об отказе от иного гражданства.

В этом же документе предлагалось упростить процедуру получения вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые проходили обучение в ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько иностранцев находятся на территории России ежедневно. Статистику предоставило МВД.

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