Иностранцам станет проще получить российское гражданство

Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств. Об этом сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Упрощение процедуры предполагает два изменения. Во-первых, для получения российского гражданства иностранцам не нужно будет отказываться от уже имеющегося. Во-вторых, предлагается исключить пункт о необходимости подтверждать законность доходов.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал, что вопрос об упрощении процедуры гражданства для иностранцев депутаты рассмотрят в весеннюю сессию.

Как отмечает «Экономика сегодня», власти России обсуждали упрощение процедуры получения гражданства для иностранцев еще осенью прошлого года. Так, в прогнозе социально-экономического развития страны говорилось о необходимости отменить обязательное требование об отказе от иного гражданства.

В этом же документе предлагалось упростить процедуру получения вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые проходили обучение в ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько иностранцев находятся на территории России ежедневно. Статистику предоставило МВД.