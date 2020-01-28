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МВД: Ежедневно на территории России находятся десять миллионов иностранцев

, 2:21 | Светлана Александрова 35

При этом число желающих получить российское гражданство за последний год выросло на 85%.

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Фото, видео: Известия / Артем Коротаев; 5-tv.ru

Ежедневно на территории России находятся около десяти миллионов иностранцев, примерно 70% из них — это граждане стран СНГ. Ежегодный приток мигрантов на территорию Российской Федерации на протяжении последних лет остается стабильным и составляет примерно 16,5-17 миллионов человек. Такие цифры озвучила в интервью «Известиям» руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова. Она отметила, что число нелегалов постепенно снижается за счет упрощения получения разрешений на работу.

«Приезжают в Россию и с частными визитами, и просто туристы, и на работу. Если же говорить о нелегальной миграции, то именно через упрощение отдельных процедур и открытость приобретения различных статусов мы снижаем количество незаконных мигрантов. После введения патентной системы для граждан СНГ из теневого сектора экономики вышло значительное количество человек», — пояснила Казакова.

По ее словам, в год МВД оформляет около 1,7 миллиона патентов, что приносит в бюджеты субъектов федерации порядка 60 миллиардов рублей.

Валентина Казакова также отметила, что число желающих получить российское гражданство в 2019 году возросло. Такая тенденция наблюдается последние шесть лет, но в прошлом году их число выросло на 85% — с 270 тысяч годом ранее до 500 тысяч человек.

«В первую очередь, это граждане Украины. Они составляют значительную часть получивших гражданство, это около 300 тысяч человек. На втором месте — это граждане Казахстана — примерно 51 тысяча. Дальше идут граждане Таджикистана, Молдовы, Узбекистана, Армении», — уточнила Казакова.

Как ранее писал 5-tv.ru, по данным Росстата, в 2018 году лидером по числу мигрантов в Россию был Таджикистан — 31 тысяча человек, Украина была на третьем месте, после Казахстана.

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