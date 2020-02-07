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МИД РФ осудил попытки Запада переписать историю Второй мировой войны

, 20:20 Эфирная новость 33

В докладе, опубликованном во внешнеполитическом ведомстве, эту кампанию назвали кощунственной.

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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Москва обеспокоена попытками ряда западных стран переписать историю Второй мировой войны. В докладе, который опубликовали в нашем МИДе, эту кампанию назвали кощунственной. Все это происходит в год, когда весь мир будет праздновать 75 лет со дня победы над нацизмом.

Один из примеров — немецкий Der Spiegel, в статье которого говорилось, что концлагерь Освенцим освободили американские войска. Ошибку заметили читатели и подняли скандал. Изданию пришлось даже извиняться за публикацию.

«Такие безответственные и несовместимые с международными обязательствами действия привели к появлению в Европе и Америке поколения, не знающего правду о самой страшной войне в истории человечества, в том числе о предназначении подразделений СС, признанной Нюрнбергским трибуналом преступной», — сказал уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Также в докладе отмечается рост ксенофобии и расизма. К примеру, на Украине и в странах Прибалтики русский язык иногда вообще оказывается вне закона. Хотя для многих граждан этих стран он является родным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минкульт Украины отказался признать бюст Жукова в Харькове памятником.

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