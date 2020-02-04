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Минкульт Украины отказался признать бюст Жукова в Харькове памятником

, 9:24 Эфирная новость 13

Бюст великого маршала в Харькове намерены снести.

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Фото, видео: Facebook / Геннадий Кернес; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 378

Власти Харькова собираются демонтировать памятник маршалу Георгию Жукову.

Министерство культуры отказалось признавать его значимым и не включило монумент в государственный реестр. А это значит, что бюст Жукову в ближайшее время должны снести.

Скандал вокруг памятника в Харькове разгорелся еще летом прошлого года. Тогда группа националистов разрушила монумент. Через месяц его восстановили, но никого из радикалов так и не наказали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев грозит Харькову из-за возвращения проспекту имени Георгия Жукова.

Тема:
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