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«Пингвины бы офигели»: Михалкова рассказала, как чуть не уплыла в Антарктиду

, 17:13 | Анастасия Игонина 13

Звезда «Уральских пельменей» получила необычное предложение во время прогулки.

Фото: Instagram @mihalkova

Юлия Михалкова поделилась с поклонниками историей о своем неудавшемся путешествии. По словам актрисы, однажды она едва не отправилась в Антарктиду.

На своей странице в Instagram Михалкова опубликовала фото, на котором она позирует на сером фоне в пышном воздушном платье. В описании снимка звезда поделилась забавной историей, произошедшей с ней во время прогулки в компании автора фото — подруги Лили.

«Внезапно откуда-то из кустов на нас грозной тучей направился мужчина очень средних лет в мятом драповом пальто и охапкой увядших роз. Встает перед нами и начинает вещать: «Девочки, я капитан дальнего плавания! Извольте пройти ко мне на борт!“», — пишет Юлия.

 
 
 
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Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

По словам экс-участницы шоу «Уральские пельмени», они с подругой решили поинтересоваться, куда отправится корабль — мужчина сообщил, что «корабль поплывет в Антарктиду». Таким образом подруги вычислили обман, ведь настоящие моряки, рассказывает Михалкова, не говорят, что корабль «плывет» — вместо этого суда «ходят».

«Вот так мы с Лилей не побывали в Антарктиде», — заканчивает рассказ артистка.

Поклонники в комментариях отметили, что история их рассмешила, и подчеркнули, что красота Юлии вполне могла вызвать растерянность — причем не только у незадачливого «капитана».

«Пингвины бы офигели!»

«От таких фото все могут уплыть», — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как звезда «Уральских пельменей» релаксирует в соблазнительном образе.

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