  1. Пятый канал
  4. «Богиня отдыхает»: звезда «Уральских пельменей» релаксирует в соблазнительном образе

«Богиня отдыхает»: звезда «Уральских пельменей» релаксирует в соблазнительном образе

, 3:17 | Карина Бернтгольц 44

Новый снимок звезды «Уральских пельменей» вызвал противоречивую оценку фанатов. Если одни пришли в восторг от кадра, другие — раскритиковали образ артистки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mihalkova

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова приятно удивила поклонников новым соблазнительным фото. Артистка призналась, что прежде за нее вели Instagram ее помощники, однако теперь она вернулась к работе и готова радовать своих подписчиков качественным контентом.

На своей странице в социальной сети знаменитость опубликовала сексуальный снимок, на котором позирует в облегающем спортивном костюме бежевого цвета возле окна с шикарным видом на море. Укороченный топ идеально подчеркнул талию светской львицы, а лосины акцентировали внимание на ее долинных стройных ногах.

Instagram @mihalkova

Многие пользователи признались, что не могли устоять перед такой обворожительной фотографией и были очарованы Михалкойвой. Некоторые фанатки даже не стали скрывать, что завидуют фигуре теледивы.

«Богиня отдыхает!»

«Вид очень красив! И вы сами тоже очень!»

«Огонь!» — восхищались комментаторы.

Другая часть фолловеров, в свою очередь, нашла изъяны в фигуре артистки. Юзеры решили, что Михалкова слишком худая и не может похвастаться пышными формами, в отличие от многих своих коллег.

«Какая-то вы плосковатая на фото!»

«Худая слишком!» — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михалкова рассказала об увеличении груди.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
62.80
-0.37 69.08
-0.66
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности

Последние новости

3:17
«Богиня отдыхает»: звезда «Уральских пельменей» релаксирует в соблазнительном образе
3:02
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
2:36
В США заявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды»* в Йемене
2:17
Мишустин пришел в UFG по приглашению бывшего министра финансов
1:57
Очевидцы сообщили о стрельбе недалеко от станции метро Нагорная в Москве
1:38
Управляющий партнер UFG рассказала о работе Мишустина в инвестиционном бизнесе

Сейчас читают

Григорьев день: что можно и нельзя делать 7 февраля
Эзотерики раскрыли секрет первой буквы женского имени
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]