«Богиня отдыхает»: звезда «Уральских пельменей» релаксирует в соблазнительном образе

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова приятно удивила поклонников новым соблазнительным фото. Артистка призналась, что прежде за нее вели Instagram ее помощники, однако теперь она вернулась к работе и готова радовать своих подписчиков качественным контентом.

На своей странице в социальной сети знаменитость опубликовала сексуальный снимок, на котором позирует в облегающем спортивном костюме бежевого цвета возле окна с шикарным видом на море. Укороченный топ идеально подчеркнул талию светской львицы, а лосины акцентировали внимание на ее долинных стройных ногах.

Instagram @mihalkova

Многие пользователи признались, что не могли устоять перед такой обворожительной фотографией и были очарованы Михалкойвой. Некоторые фанатки даже не стали скрывать, что завидуют фигуре теледивы.

«Богиня отдыхает!»

«Вид очень красив! И вы сами тоже очень!»

«Огонь!» — восхищались комментаторы.

Другая часть фолловеров, в свою очередь, нашла изъяны в фигуре артистки. Юзеры решили, что Михалкова слишком худая и не может похвастаться пышными формами, в отличие от многих своих коллег.

«Какая-то вы плосковатая на фото!»

«Худая слишком!» — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михалкова рассказала об увеличении груди.