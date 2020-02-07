Минэнерго накажет сотрудников за заказ наклеек «Обама ЧМО»

Технической шибкой и недосмотром назвали в Министерстве энергетики РФ заказ по линии госзакупок наклеек на автомобили с нелицеприятной надписью в адрес бывшего президента США Барака Обамы.

В ведомстве заявили, что собираются привлечь к ответственности сотрудников филиала ФГУП «Ведомственная охрана» на Северном Кавказе, допустивших подобную «заявку».

«Руководством предприятия принято решение отменить закупку в целях уточнения некорректно составленного технического задания», — говорится в сообщении Минэнерго.

Федеральное казначейство

Ранее на сайте госзакупок была обнародована общая стоимость работ по ремонту служебных автомобилей Hyundai, Renault и LADA, на сумму 1,21 миллиона рублей. Среди указанных в лоте позиций фигурировала наклейка «Обама ЧМО» по цене 81 рубль.

Всего в документе ведомства были указаны более десяти тысяч позиций, в том числе, мангал обычный, знак такси, брелок-икона — «молитва водителя».

Ранее 5-tv.ru передавал, что петербургская чиновница задержана за взятку в восемь миллионов рублей.