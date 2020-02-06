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  4. Петербургская чиновница задержана за взятку в восемь миллионов рублей

Петербургская чиновница задержана за взятку в восемь миллионов рублей

, 8:58 | Василий Заика 65

Сотрудница одной из районных администраций предположительно получила деньги за покровительство строительной компании и подписание актов выполненных работ.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Алексей Майшев

Начальника сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района Петербурга задержали по подозрению в получении взятки.

Как стало известно 5-tv.ru, в феврале 2019 года 46-летняя женщина предположительно получила от генерального директора строительной компании восемь миллионов рублей за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по государственным контрактам.

5 февраля 2020 года чиновница и 45-летний руководитель организации были задержаны во время очередной встречи. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что офицер МВД вымогал 300 тысяч долларов у племянника деда Хасана.

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