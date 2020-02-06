Петербургская чиновница задержана за взятку в восемь миллионов рублей

Начальника сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района Петербурга задержали по подозрению в получении взятки.

Как стало известно 5-tv.ru, в феврале 2019 года 46-летняя женщина предположительно получила от генерального директора строительной компании восемь миллионов рублей за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по государственным контрактам.

5 февраля 2020 года чиновница и 45-летний руководитель организации были задержаны во время очередной встречи. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что офицер МВД вымогал 300 тысяч долларов у племянника деда Хасана.