Феодор Студит: что можно и нельзя делать 8 февраля
Народные поверья гласят, что в этот день в дом могут наведаться души умерших.
Фото: Globallookpress.com / Vladimir Skovorodnikov
Кто такой преподобный Феодор Студит
Православные христиане чтут 8 февраля память священнослужителя Феодора. Церковный деятель жил в Византийской империи с 759 по 826 годы. С 798 года исполнял обязанности игумена Студийского монастыря в Константинополе. Отсюда же пошло и его прозвище — Студит. В 22 года Феодор принял постриг. За супругом последовала и жена — Анна. Феодор считал, что провел свои юношеские годы в праздности и достатке, поэтому в монастыре он упорно работал и брался за самые тяжелые дела: выкорчевывал деревья, носил воду, занимался земледелием.
Несколько раз преподобный противостоял императорам: он обличал их в греховных делах и открыто не соглашался с решениями. За свою непокорность Феодота ссылали, но каждый раз он возвращался в родную обитель и продолжал свое дело. Феодот оставил после себя устав Студийского монастыря. Позже эти правила переняли и христиане на Руси. До XIV века по уставу жили в русских монастырях. Преподобный Феодот также запомнился противостоянием движению иконоборчества и оставил потомкам множество богословских писем и сочинений.
В чем помогает Феодор Студит
Преподобному Феодору молятся об укреплении веры, борьбе с греховными помыслами, даровании терпения и смирения. Помогает он и поправить здоровье. Верующие просят его о даровании исцеления. Считается, что Феодот особенно быстро помогает людям, с болезнями желудка.
В России есть три храма имени святого. Самый известный находится в Москве у Никольских ворот. В 1626 году эту церковь построили по указу патриарха Филарета.
Народные приметы 8 февраля
На Руси день, посвященный Студиту, назывался Федор Поминальник. Эту же дату отмечали как Гороховый день.
- Если вы с утра пела синица, скоро похолодает;
- Звездная ночь предвещает хороший урожай льна;
- Луна светит бледно — к снегопаду;
- Если в морозную погоду наблюдается солнечный закат без туч — жди стужи.
Что можно делать 8 февраля
Народные поверья гласят, что 8 февраля важно вспоминать об умерших родственниках. Иначе души усопших могут сами наведаться в дом, особенно ночью. Чтобы этого не случилось, нужно пойти в храм и поставить свечу за упокой или посетить могилы близких. Также можно поставить на ночь блюдо для усопших, чтобы накормить их на том свете. От появления нечистой силы защитит присутствие в доме постороннего человека. Поэтому ночь лучше провести не в одиночестве, пишет «Ytro.news»
Что нельзя делать 8 февраля
- На Федора Поминальника не следует подолгу задерживаться у зеркала. Предки верили, что к любующемуся собой в отражении иногда приходит бес, чтобы напугать.
- Не рекомендуется готовить блюда из картофеля. По народным приметам, такая пища плохо скажется на желудке. Картошку лучше заменить на горох. Его считают полезным продуктом для защиты от болезней желудочно-кишечного тракта.
- В Федоров день стоит воздержаться от открытия окон. В отверстия якобы смогут пробраться души умерших. А если помещение нужно проветрить, защититься от потусторонних сил помогут повешенные на окно ветки чертополоха.
- Незамужним девушкам 8 февраля в старину запрещали знакомиться с парнями, чтобы нечисть не явилась им в облике молодого человека.
- Нельзя пускать в дом чужого кота. Иначе с его приходом поселится несчастье.
- 8 февраля не стоит начинать новые дела, так как они могут принести убытки.
Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 9 февраля в Златоустьев день.
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