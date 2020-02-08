Водитель каршеринга, пытаясь избежать наезда на пешехода, врезался в забор

Водитель каршерингового автомобиля, пытаясь уйти от столкновения с пешеходом, который, судя по кадрам, шел по проезжей части вдоль разделительной полосы, врезался в забор. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.

Известно, что ДТП произошло на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге.

Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что за рулем арендованного автомобиля находилась автоледи, которая, заметив пешехода — тоже женщину, попыталась избежать ДТП. Неизвестно задел ли автомобиль предполагаемую виновницу аварии, чудом не погибшую под колесами иномарки. На кадрах видно, что пешеход продолжила движение после того, как иномарка врезалась в забор.

Машина каршеринга получила значительные повреждения. О состоянии женщины за рулем авто также ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три ребенка и двое взрослых пострадали в ДТП в Ростовской области.