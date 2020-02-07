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Три ребенка и двое взрослых пострадали в ДТП в Ростовской области

, 15:30 | Игорь Рязов 16

Дети ехали в город Шахты на соревнования.

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

Трое детей и двое взрослых пострадали в результате ДТП в Ростовской области. Об этом сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.

Авария произошла в 10:15 на 13-м километре автодороги Шахты — Владимировка. Столкнулись автомобили «Газель» и УАЗ. Первый перевозил 11 детей на соревнования в город Шахты. Второй с пассажирами направлялся в противоположную сторону.

«По предварительным данным, (УАЗ — Прим. ред.) выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение со встречным автомобилем «Газель“», — сообщили в ГИБДД, уточнив, что взрослые пострадавшие находились в УАЗ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП в Крыму — там легковушка столкнулась с грузовиком. Три человека погибли.

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