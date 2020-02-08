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«Что с ногами?» — неравномерный загар Тодоренко смутил подписчиков

, 10:40 | Анастасия Игонина 108

Телеведущая проводит отпуск на курорте с сестрой и наследником.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Регина Тодоренко проводит зимние дни на Мальдивах. Звезда улетела на отдых вместе с сыном Майклом и сестрой Анной. На свой странице в Instagram ведущая часто делится фрагментами семейного досуга — на этот раз она показала, как вместе с сестрой занимается йогой. Однако фолловеры обратили внимание совсем на другую деталь снимка.

В кадре девушки в спортивных нарядах занимаются на голубых ковриках для йоги. Анна и Регина сидят в шпагате с поднятыми над головой и сомкнутыми руками. В описании публикации Тодоренко написала о том, что хотела бы, чтобы йогу преподавали в общеобразовательных школах.

Instagram @reginatodorenko

Впрочем, многие подписчики заострили внимание на самом снимке. Внимание пользователей привлекли ноги сестер. Особенно юзеров удивила разница в тоне кожи ножек Регины и остального тела.

«Такие ноги темные, обалдеть!»

«А что с ногами? Перезагорала?»

«Видно, что Регина замужем, а сестра нет. Посмотрите, кто как тянет носочек!» — пишут они.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Регина Тодоренко показала, как отдыхает с годовалым сыном на Мальдивах.

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