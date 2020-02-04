  1. Пятый канал
  4. «Дорога в рай»: Регина Тодоренко показала, как отдыхает с годовалым сыном на Мальдивах

«Дорога в рай»: Регина Тодоренко показала, как отдыхает с годовалым сыном на Мальдивах

, 15:11 | Светлана Александрова 249

Звезда «Орла и Решки» сообщила, что после 24-часового путешествия на трех самолетах и одном катере адаптация проходит успешно.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко отважилась отправиться на Мальдивы с сыном Майклом, которому в декабре исполнился год. На своей странице в Instagram она сообщила, что 24-часовое путешествие на трех самолетах и одном катере малыш перенес героически.

«Адаптация на Мальдивах проходит успешно: плачем, смеемся и снова рыдаем, а потом снова смеемся!» — написала телеведущая на второй день отдыха.

Тодоренко также выложила в сторис множество видеороликов, демонстрирующие красоты тропических пляжей и местные диковины.

«Счастье есть! Видели дорогу в рай? Вот она!» — постоянно восклицает Регина за кадром.

Похоже, что малышу отдых под пальмами тоже нравится. А подписчики в комментариях отмечают, что «адаптация» на Мальдивах всегда проходит отлично.

Instagram @reginatodorenko

«Классно адаптируетесь!»

«Какой сладкий персичек!»

«Мамулина копия»;

«Как же он похож на папу Влада!» — умиляются фанаты Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новогодние каникулы Регина с Майклом провели на Бали.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
63.43
-0.48 70.13
-0.66
ТОП-4 женских имен, чья жизнь складывается не всегда удачно

Последние новости

15:40
Эпидемический порог по гриппу превышен в 23 российских регионах
15:35
«Ну, „бомжи“»: Уткин об игроках «Зенита» после ситуации с Кокориным
15:35
Приезжую из Волгограда изнасиловали в Москве под видом спецоперации
15:32
Путин: «Рассчитываю, что Китай с честью выйдет из ситуации с коронавирусом»
15:30
«Вон какие здоровые!» — Хилькевич на качелях удивилась длине собственных ног
15:24
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Сейчас читают

«Горячая аэробика» — Перминова с Брежневой снялись в фотосессии
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]