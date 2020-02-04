«Дорога в рай»: Регина Тодоренко показала, как отдыхает с годовалым сыном на Мальдивах

Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко отважилась отправиться на Мальдивы с сыном Майклом, которому в декабре исполнился год. На своей странице в Instagram она сообщила, что 24-часовое путешествие на трех самолетах и одном катере малыш перенес героически.

«Адаптация на Мальдивах проходит успешно: плачем, смеемся и снова рыдаем, а потом снова смеемся!» — написала телеведущая на второй день отдыха.

Тодоренко также выложила в сторис множество видеороликов, демонстрирующие красоты тропических пляжей и местные диковины.

«Счастье есть! Видели дорогу в рай? Вот она!» — постоянно восклицает Регина за кадром.

Похоже, что малышу отдых под пальмами тоже нравится. А подписчики в комментариях отмечают, что «адаптация» на Мальдивах всегда проходит отлично.

Instagram @reginatodorenko

«Классно адаптируетесь!»

«Какой сладкий персичек!»

«Мамулина копия»;

«Как же он похож на папу Влада!» — умиляются фанаты Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новогодние каникулы Регина с Майклом провели на Бали.