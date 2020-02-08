«Ням-ням»: Каменских сфотографировалась в нижнем белье во время шопинга

Настя Каменских давно стала секс-символом современной эстрады. Артистка в очередной раз подтвердила свой статус, опубликовав соблазнительное фото из примерочной на своей странице в Instagram.
В кадре певица позирует перед зеркалом в черном белье и белых кроссовках. На полу и табурете лежат поясная сумка и вещи. Часть нарядов для примерки развешены за спиной Каменских на вешалках.
«Немного схожу с ума от шоппинга», — подписала фото звезда.
Впрочем, поклонников не особенно заинтересовал досуг исполнительницы. Фолловеры сконцентрировали внимание на самой Насте и ее теле — по мнению аудитории, фигура у певицы более чем аппетитная.
«Ням-ням!»
«Фигура офигенская!»
«Ты бомба, Настя!» — высказались подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Каменских в коротеньких шортах исполнила сексуальный танец.