«Ням-ням»: Каменских сфотографировалась в нижнем белье во время шопинга

Настя Каменских давно стала секс-символом современной эстрады. Артистка в очередной раз подтвердила свой статус, опубликовав соблазнительное фото из примерочной на своей странице в Instagram.

В кадре певица позирует перед зеркалом в черном белье и белых кроссовках. На полу и табурете лежат поясная сумка и вещи. Часть нарядов для примерки развешены за спиной Каменских на вешалках.

«Немного схожу с ума от шоппинга», — подписала фото звезда.

Instagram @kamenskux

Впрочем, поклонников не особенно заинтересовал досуг исполнительницы. Фолловеры сконцентрировали внимание на самой Насте и ее теле — по мнению аудитории, фигура у певицы более чем аппетитная.

«Ням-ням!»

«Фигура офигенская!»

«Ты бомба, Настя!» — высказались подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Каменских в коротеньких шортах исполнила сексуальный танец.