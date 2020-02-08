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Пореченков «страстно» поцеловал Верника прямо на сцене

, 15:14 | Ниса Мурзанаева 615

Артисты вместе вышли на поклон в МХТ имени А. П. Чехова.

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Фото, видео: Instagram @ivernik, @pegovairina

Актриса Ирина Пегова опубликовала в сторис в Instagram весьма неожиданное и забавное видео. На размещенных кадрах труппа МХТ имени А. П. Чехова вышла на поклон, отыграв спектакль «Бег», поставленный по произведению Михаила Булгакова.

Под громкие аплодисменты артисты несколько раз поклонились на сцене, тем самым, поблагодарив зрителей за овации. Однако в определенный момент что-то пошло не так. Михаил Пореченков вдруг начал приближаться к Игорю Вернику и внезапно, обхватив его голову двумя руками, поцеловал.

Вероятно экстравагантное поведение Пореченкова каким-то образом перекликается с ролью в спектакле. Чем закончились «страстные объятия» двух звезд, к сожалению, неизвестно, на самом интересном месте, артистов закрыл занавес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Пореченков приехал в Петербург на юбилей своего наставника.

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