Российский государственный институт сценических искусств — РГИСИ — празднует юбилей. В этом году исполняется 30 лет мастерской Вениамина Фильштинского, легендарного педагога вуза. В честь праздника в Петербург приехали многие именитые ученики мастера — они пообщаются со студентами и проведут мастер-классы.

Михаил Пореченков тоже учился театральному искусству у Фильштинского. Актер признает: Вениамин Михайлович для него — фигура ключевая.

«В профессии он для меня значит все. Без него ничего бы не было. Меня бы не было, работ моих не было. Меня не существовало бы как личности, если бы Вениамин Михайлович меня не заметил, не взял к себе на курсы», — признался он в беседе с 5-tv.ru.

Современное театральное образование Пореченков оценивать не стал — сказал, что для этого ему недостает педагогического опыта. Вместо этого актер дал свое резюме студентам и молодым специалистам в этой сфере.

«Есть симпатичные ребята. Есть те, кто хочет работать несмотря ни на что, хочет докопаться до сути того, что происходит на театральных площадках и в кино, хотят разбираться в этом и отдавать себя. Это я вижу», — сообщил Михаил.

Пореченков уверен: нет никакого специального секрета, позволяющего прийти к успеху. Рассуждая об этом, Михаил даже задумался о том, можно ли считать успешной его собственную карьеру.

Тем же, кто мечтает достичь высот, артист дал всего один совет — лаконичный, но действенный.

«Работать надо, господа, работать!» — заявил актер.

В рамках праздничных мероприятий Михаил Пореченков уже провел творческую встречу со студентами РГИСИ — модератором диалога выступил сам Вениамин Фильштинский. 24 ноября актер также поучаствует в показе этюдов и отрывков из пьесы Чехова «Три сестры».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в БДТ открылась необычная инсталляция — Фанерный театр.