Региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» проходит в Петербурге

В Петербурге проходит очный этап конкурса «Лидеры России». Организатором конкурса выступает автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей».

На торжественной церемонии открытия регионального полуфинала выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Страна вложила в вас много средств, знаний, умений, компетенций. Постарались ваши родители, постарались ваши наставники. И вы те — одни из лучших — которым небезразлично, как развивается наша страна. Поэтому вы и принимаете участие в этом конкурсе», — сказал он.

Также на мероприятии присутствовал глава организации «Россия — страна возможностей» и руководитель состязания для управленцев Алексей Комиссаров

«Кто-то из великих говорил, что лидерство — это способность превращать мечту в реальность. Я вам желаю, чтобы ваши мечты были смелыми, яркими, чтобы вы самые-самые невероятные из них реализовывали наилучшим образом и всегда помнили, что Россия — это страна возможностей. Удачи вам и, конечно, победы!» — напутствовал он конкурсантов.

Всего в полуфинал прошли 330 участников из Северо-Западного федерального округа. Большая часть из них — 241 человек — жители Петербурга. При этом конкурс на место составил порядка 100 человек: всего в заочном этапе участвовали около 30 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге прошла презентация XVII конкурса «Моя страна — моя Россия».