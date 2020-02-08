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Александр Васильев станцевал на блошином рынке в Германии

, 17:56 | Алиса Старжевская 148

В партнершах по танцу у историка моды таинственная незнакомка.

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Фото, видео: Instagram @alexandre_vassiliev

Александр Васильев выложил в свой Instagram-аккаунт новое видео — на нем историк моды зажигательно исполняет танец в компании неизвестной блондинки.

Ведущий программы «Модный приговор» на федеральном канале посетил немецкий блошиный рынок в Дюссельдорф. Стилист путешествует по барахолкам в поисках интересных вещей и необычных аксессуаров для своей личной коллекции, которая занимает более тысячи квадратных метров.

«Нет веселее места, чем блошиный рынок в Дюссельдорфе!» — подписал видео Александр.

Instagram @alexandre_vassiliev

Искусствовед в черной дубленке и шарфе с ярким восточным орнаментом излучал радость и счастье и был неотразим.

Поклонники историка моды в комментариях к забавному видео поделились своими любимыми местами, адресами кафе и ресторанов в Дюссельдорфе — фолловеры отметили, что мэтр моды невероятно жизнерадостный человек, который передает свою позитивную энергетику даже через такие короткие видео.

«Александр, Вы солнечный человек. Умеете находить радость даже в мелочах»;

«Какой пластичный Александр! Душка во всем! Талантлив во всем!»

«Вы мой идеал, позитив и доброта»;

«Браво, вот повезла ей!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Васильев отвесил комплимент Киркорову.

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