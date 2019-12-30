«Зависть гложет мои органы!»: Васильев отвесил комплимент Киркорову

В новогоднем выпуске «Модного приговора» в качестве истца импровизированного фэшн-суда выступил певец Филипп Киркоров. Король российской эстрады привел в студию программы своих пожилых родственников для их преображения: тетю Мари, дядю Хари и отца Бедроса.

Дядя Киркорова — бывший футболист, который специально переехал из Болгарии в Россию, чтобы заниматься с Мартином спортом. Тетя Мари — оперная певица, известная в Болгарии. Теперь она обучает детей Филиппа музыке и управляет его большим домом.

Артист обратился к Эвелине Хромченко, чтобы стилисты проекта сотворили чудо с его близкими и преобразили их в лучшую сторону. Больше всего претензий от дорогого племянника получила тетя Мари.

«Моя тетя могла бы одеваться лучше. Я покупаю ей вещи, фирменные. Привожу из-за границы или приобретаю в Москве, нахожу поводы, чтобы их подарить, а она их не носит! Она даже волосы дома хной красит, простите! Сама! У нее прекрасная фигура, у нее красивейшие ноги», — рассказал Киркоров.

Instagram @fkirkorov

В ответ историк моды Александр Васильев отвесил комплимент артисту.

«Но и у вас! Вы так постройнели! Зависть гложет все мои органы!» — сказал он.

Поп-исполнитель признался, что ненавидит худеть и заниматься своей внешностью, считая это дело «адским трудом».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филипп Киркоров рассказал о том, как сбросил 24 килограмма за полгода.