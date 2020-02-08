Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома. Спортсмен опубликовал трогательное видео в сторис на своей странице в Instagram.

Накануне 25-летняя Анастасия родила Дмитрию второго ребенка. Роды прошли благополучно, и врачи не стали долго держать в больнице знаменитую пациентку, выписав ее на третий день. Тарасов, который в момент рождения дочери находился на сборах с футбольной командой, решил не пропускать радостный момент и приехал на выписку возлюбленной. Спортсмен заранее сообщил фанатам, что со старшей наследницей Миланой они едут встречать Костенко. А позднее отписался, что забрал супругу с младшей дочерью из роддома.

«Настроение отличное! Девчулек своих забрал: вот одна на ручках, вот моя жена, а вот и старшенькая», — известил подписчиков футболист.

Instagram @tarasov23

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в 2018 году. Пара уже воспитывает полуторагодовалую дочь Милану.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Тарасов «контролировал» роды жены по видеосвязи.