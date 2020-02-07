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  4. Дмитрий Тарасов «контролировал» роды жены по видеосвязи

Дмитрий Тарасов «контролировал» роды жены по видеосвязи

, 19:50 | Игорь Рязов 63

Футболист сейчас находится на тренировочных сборах в Турции.

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Фото, видео: Instagram @tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов впервые увидел новорожденную дочь по видеосвязи. Соответствующее фото он выложил в сторис своего Instagram-аккаунта.

«Все под контролем», — подписал черно-белый снимок спортсмен.

На фото видно его жену Анастасию с новорожденной дочерью. Перед ними, ближе к камере, находится женская рука со смартфоном, на котором видно лицо Тарасова.

Instagram @tarasov23

Дмитрий Тарасов сейчас находится на тренировочных сборах в турецком Белеке. Он выступает за казанский клуб «Рубин».

Как сообщал 5-tv.ru, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь 32-летнему Дмитрию Тарасову 5 февраля. Пара уже воспитывает годовалую дочь Милану.

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