Дмитрий Тарасов «контролировал» роды жены по видеосвязи

Футболист Дмитрий Тарасов впервые увидел новорожденную дочь по видеосвязи. Соответствующее фото он выложил в сторис своего Instagram-аккаунта.

«Все под контролем», — подписал черно-белый снимок спортсмен.

На фото видно его жену Анастасию с новорожденной дочерью. Перед ними, ближе к камере, находится женская рука со смартфоном, на котором видно лицо Тарасова.

Instagram @tarasov23

Дмитрий Тарасов сейчас находится на тренировочных сборах в турецком Белеке. Он выступает за казанский клуб «Рубин».

Как сообщал 5-tv.ru, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь 32-летнему Дмитрию Тарасову 5 февраля. Пара уже воспитывает годовалую дочь Милану.