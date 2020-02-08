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Появился новый возможный автор сообщений об умерщвлении ветеранов

, 16:38 | Сергей Зеленский 54

После видеообращения медбрата из госпиталя Кирова, объясняться пришлось его коллеге из Перми.

Фото: www.globallookpress.com / Wang Quanchao

Пользователи анонимного форума «Двач» нашли нового возможного подозреваемого, который может быть анестезистом — автором признаний о многочисленных убийствах пожилых пациентов.

Накануне на этом портале появились посты некого пользователя, который заявил, что работает в сфере медицины и имеет дикое хобби — с его слов, он с удовольствием убивает пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких, и «наблюдает за их агонией». Он утверждал, что таким образом убил уже более десяти человек — ветеранов Великой Отечественной войны.

Неизвестное лицо также выложило фото униформы медицинского персонала с бейджем, на котором написано: «Сергей Владимирович, медицинский брат-анестезист».

Интернет-пользователи попытались вычислить автора постов и предположили, что он может быть сотрудником госпиталя в Кирове, в котором лечатся ветераны. Управление СК по Кировской области, МВД, Минздрав и прокуратура начали проводить проверки. По результатам предварительной проверки, заподозренный медбрат не имеет отношения к данным постам.

Более того, этот медик даже записал видеообращение, в котором заявил, что непричастен к размещению информации на форуме.

ВКонтакте @chptmn

Теперь новым подозреваемым стал 26-летний сотрудник больницы в Перми — постоянный пользователь «Двача». Так, на форуме он упоминал, что его зовут «Сергей Владимирович», обещал «угостить свинцом», а также писал, что работает анестезистом. Интернет-пользователи утверждают также, что униформа на фотографии, выложенной неизвестным «убийцей», схожа с той, что носят медбратья в данной пермской больнице.

ВКонтакте @penzainform

Более того, юзеры обратили внимание на то, что данный аноним использовал в переписках смайл «: з», который также был замечен в постах «убийцы». Кроме того, администратор «Двача» подтвердил совпадение локации его IP-адресов.

В свою очередь заподозренный из Перми опубликовал в Telegram-канале издания Readovka свой комментарий.

«Профдеформация может довести до равнодушия, возможно, но никак не до садизма и прочего, что описано в постах на „Дваче“. Абсолютно точно. Медработники, которые по своей воле пошли работать в медицину, в принципе не могут себе позволить мыслей — садизм, причинение смерти и прочее, прочее. Нам не так много платят, чтобы мы за это еще и убивали. Заработок тут особо не имеет значения, тут имеет значение вообще в принципе мировоззрение человека, если он хочет нести добро в этот мир. Если он хочет нести зло, то он убивает их. Тут выбор абсолютно индивидуален», — написал мужчина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прокуратура Кировской области приступила к проверке появившейся в СМИ информации о сотруднике областного госпиталя для ветеранов, который якобы убивал пациентов.

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