Кировские власти проверят сообщения об убийстве анестезиологом ветеранов

Прокуратура Кировской области проверяет появившуюся в СМИ информацию о сотруднике областного госпиталя для ветеранов, который якобы убивал пациентов. Об этом сообщил помощник прокурора Кировской области по взаимодействию со СМИ Денис Сухомлин.

Представившийся медиком мужчина рассказал на форуме «Двач», как убивает своих пациентов, отключая аппарат искусственной вентиляции легких.

«За десять трупов (в тюрьму — Прим. ред.) не посадили. Просто отключаю от ИВЛ и наблюдаю за агонией», — цитирует URA.RU анонимного анестезиолога.

Он сопроводил свое высказывание фото со своим якобы бейджем и медицинской униформой. Интернет-пользователи быстро вычислили анонимного автора — по их мнению, это сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн.

«Названный в публикации мужчина действительно является сотрудником Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. По информации самого работника, он не принимал участие в обсуждении на форуме. Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника», — приводит РИА Новости сообщение областного Минздрава.

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