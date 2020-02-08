Экс-министр транспорта Карелии арестован по обвинению во взяточничестве

Бывший министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов арестован по обвинению во взяточничестве. Соответствующее решение вынес петрозаводский суд, сообщает ТАСС.

«Избрать обвиняемому Кайдалову Алексею Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 апреля 2020 года», — огласил постановление судья Роман Парамонов.

Ранее по этому делу был арестован заместитель директора по строительству аэропорта Петрозаводска Игорь Волчек.

По версии следствия, Алексей Кайдалов и его сообщник требовали денег за заключение договора подряда на выполнение строительных работ в аэропорту Петрозаводска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке.