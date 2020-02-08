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  4. Экс-министр транспорта Карелии арестован по обвинению во взяточничестве

Экс-министр транспорта Карелии арестован по обвинению во взяточничестве

, 15:38 | Марина Неруцких Срочная новость 24

Ранее суд по этому делу арестовал заместителя директора по строительству аэропорта Петрозаводска.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Бывший министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов арестован по обвинению во взяточничестве. Соответствующее решение вынес петрозаводский суд, сообщает ТАСС.

«Избрать обвиняемому Кайдалову Алексею Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 апреля 2020 года», — огласил постановление судья Роман Парамонов.

Ранее по этому делу был арестован заместитель директора по строительству аэропорта Петрозаводска Игорь Волчек.

По версии следствия, Алексей Кайдалов и его сообщник требовали денег за заключение договора подряда на выполнение строительных работ в аэропорту Петрозаводска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке.

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