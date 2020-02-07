Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке

Министр транспорта и дорожного хозяйства Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщают в правительстве республики, также он будет отправлен в отставку с поста.

В Следственном комитете рассказали о преступном сговоре — Кайдалов и его сообщник требовали денег за заключение договора подряда на выполнение строительных работ в аэропорту Петрозаводска.

«По версии следствия, заместитель директора бюджетного учреждения республики Карелия „Аэропорт Петрозаводск“ совместно с министром дорожного хозяйства транспортной связи республики Карелия получили взятку в сумме не менее 800 тысяч рублей от представителей коммерческой организации», — сказал Виталий Коновалов, старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Карелия.

В ближайшее время следователи будут решать вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

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