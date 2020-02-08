Футболист Тарасов подписал контракт с «Рубином»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским «Рубином». Об этом сообщает Telegram-канал «Футбольный Биги».

По данным спортивного блога, соглашение с 32-летним спортсменом было заключено до конца сезона 2019/2020 годов по итогам двух тренировочных сборов Тарасова с футбольным клубом Казани.

Дмитрий Тарасов покинул «Локомотив» весной 2019 года и с этого времени занимался поиском клуба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тарасов находясь на тренировочных сборах в Турции находился на постоянной связи со своей супругой, которая в это время была в роддоме.