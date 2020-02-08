Стас Костюшкин ответил хейтерам на слухи о своей сексуальной ориентации

Певец Стас Костюшкин пошутил над слухами о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Забавный ролик артист разместил на своей странице в Instagram.
В кадре исполнитель, изображает торжественную церемонию бракосочетание с мужчиной. Бывший участник группы «Чай вдвоем» подходит к «невесте» и берет ее под руку. «Избранница» кокетничает с певцом, пряча глаза в тюль, как в фату.
«Наконец-то Костюшкин раскрылся!!! Выложил видео со своей однополой свадьбы! P. S. ответ хейтерам», — шуточно подписал пост артист.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
НАКОНЕЦ-ТО КОСТЮШКИН РАСКРЫЛСЯ!!! ВЫЛОЖИЛ ВИДЕО СО СВОЕЙ ОДНОПОЛОЙ СВАБДИ! 😂😂😂😂😂 ПыСы ответ хейтерам 😂😂#тупопоржать#хейтнашевсе #одинразнекостюшкинстас
Поклонники Стаса оценили чувство юмора певца, и выразили респект его задумке.
«Прикольненько! Тупым и без юмора просьба не комментировать!»
«Интриги, скандалы, расследования — показать ВСЕ, что скрыто»;
«Скромная свадьба. Алексея Панина хоть пригласили?»
«Вы молодец!!! Поржать над собой можете», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Воробей сломала руку под трек Костюшкина.