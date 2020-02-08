Стас Костюшкин ответил хейтерам на слухи о своей сексуальной ориентации

Певец Стас Костюшкин пошутил над слухами о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Забавный ролик артист разместил на своей странице в Instagram.

В кадре исполнитель, изображает торжественную церемонию бракосочетание с мужчиной. Бывший участник группы «Чай вдвоем» подходит к «невесте» и берет ее под руку. «Избранница» кокетничает с певцом, пряча глаза в тюль, как в фату.

«Наконец-то Костюшкин раскрылся!!! Выложил видео со своей однополой свадьбы! P. S. ответ хейтерам», — шуточно подписал пост артист.

Поклонники Стаса оценили чувство юмора певца, и выразили респект его задумке.

«Прикольненько! Тупым и без юмора просьба не комментировать!»

«Интриги, скандалы, расследования — показать ВСЕ, что скрыто»;

«Скромная свадьба. Алексея Панина хоть пригласили?»

«Вы молодец!!! Поржать над собой можете», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Воробей сломала руку под трек Костюшкина.