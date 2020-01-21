«Теперь знаю, что такое „танцевать до упаду“»: Елена Воробей сломала руку под трек Костюшкина

Срочную операцию перенесла Елена Воробей. Накануне, незадолго до этого, артистка сообщила о своем состоянии подписчикам в Instagram из палаты столичной больницы.

Как сообщал 5-tv.ru, неделей ранее юмористка поскользнулась на скользком полу и сломала руку. Инцидент произошел во время концерта в Ногинске. Во время выступления знаменитость не подала виду, что чувствует боль. Она продержалась на сцене 40 минут. Сразу после антракта ее увезла скорая помощь. Воробей наложили гипс.

Instagram @vorobei_elena

По словам Елены, позднее врачи сделали снимок и констатировали, что без операции не обойтись.

«Будут ставить пластину и „винтики“, потому что кости разъехались, были плохо зафиксированы», — сказала Воробей до хирургического вмешательства.

Артистка сказала, что ее «подбитое крылышко» побаливает и показала на камеру пострадавшую руку. Несмотря на это, она не утратила бодрости и чувства юмора.

«Я вспомнила, что на концерте упала под трек Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Подумала: Господи! Ну, мне сказано же было: «не танцую». Что я перестала, продолжила дергаться в танце? А с другой стороны, теперь я знаю, что такое «танцевать до упаду“», — пошутила Воробей.

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