«Теперь знаю, что такое „танцевать до упаду“»: Елена Воробей сломала руку под трек Костюшкина

Срочную операцию перенесла Елена Воробей. Накануне, незадолго до этого, артистка сообщила о своем состоянии подписчикам в Instagram из палаты столичной больницы.
Как сообщал 5-tv.ru, неделей ранее юмористка поскользнулась на скользком полу и сломала руку. Инцидент произошел во время концерта в Ногинске. Во время выступления знаменитость не подала виду, что чувствует боль. Она продержалась на сцене 40 минут. Сразу после антракта ее увезла скорая помощь. Воробей наложили гипс.
По словам Елены, позднее врачи сделали снимок и констатировали, что без операции не обойтись.
«Будут ставить пластину и „винтики“, потому что кости разъехались, были плохо зафиксированы», — сказала Воробей до хирургического вмешательства.
Артистка сказала, что ее «подбитое крылышко» побаливает и показала на камеру пострадавшую руку. Несмотря на это, она не утратила бодрости и чувства юмора.
«Я вспомнила, что на концерте упала под трек Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Подумала: Господи! Ну, мне сказано же было: «не танцую». Что я перестала, продолжила дергаться в танце? А с другой стороны, теперь я знаю, что такое «танцевать до упаду“», — пошутила Воробей.
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