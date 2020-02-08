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Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию

, 18:52 | Мия Субботина 50

Несколько лет назад знаменитость победила онкологию, однако во время операции ей повредили голосовой нерв.

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Фото, видео: Instagram @official_juliavolkova

Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.

Бывшая солистка группы «Тату» несколько лет назад поборола онкологическое заболевание. В 2016 году певица призналась, что во время удаления опухоли врачи повредили исполнительнице голосовой нерв, сообщают «Известия».

«Во время операции по удалению опухоли мне повредили голосовой нерв. Когда я очнулась после наркоза, то должна была заговорить, но у меня просто не было голоса, я лишь шептала», — делилась воспоминаниями Волкова.

Звезда восстановилась после болезни и активно начала делать сольную карьеру, однако у нее возникли серьезные проблемы с голосом. Волкова решила серьезно подойти к вопросу здоровья и была прооперирована в американской клинике. Артистка надеется, что сможет восстановить голосовые связки, пострадавшие во время лечения рака.

«Сделала операцию (восстановление голоса). Все прошло удачно», — написала Юлия.

Instagram @official_juliavolkova

Судя по всему, певица намерена вернуться на музыкальную сцену. В посте она сообщила, что, путешествуя по Америке, провела несколько деловых встреч, а также встретилась с педагогом, который поможет ей снова научиться управляться с голосом.

«Познакомилась и занималась с супер-вокалисткой, узнала много нового о голосе и как с ним работать», — написала Юлия Волкова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что песня группы «Тату» получила платиновый статус в Великобритании.

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