Песня группы «Тату» получила платиновый статус в Великобритании

Англоязычный сингл российской группы «Тату» (t.A.T.u.) All the Things She Said («Я сошла с ума» в русскоязычной версии) получил платиновый статус в Великобритании. Об этом сообщила британская ассоциация производителей фонограмм (BPI).

На сайте ассоциации говорится, что песня была выпущена 1 января 2000 года. 7 февраля 2003 года она получила серебряный статус, 22 июля 2013-го — золотой, а 17 января 2020 года — платиновый.

Уточняется, что за 20 лет на территории Великобритании было продано более 600 тысяч копий песни All the Things She Said.

Группа «Тату» была создана в 1999 году. Ее участницы Лена Катина и Юля Волкова на тот момент еще не достигли совершеннолетия. Тем не менее, довольно быстро им удалось стать одной из наиболее успешных русских поп-групп в мире.

