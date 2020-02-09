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Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии

, 7:35 | Игорь Рязов 172

Певец, музыкант и композитор назвал свою пенсию «базовой».

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Певец, музыкант и композитор Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии. Информацией о величине выплат он поделился в беседе с «Вечерней Москвой».

«Моя пенсия — базовая, 12 тысяч. Была девять тысяч, потом ее подняли», — рассказал артист.

Лоза добавил, что также получает деньги в виде гонораров за музыкальные композиции и тексты песен. Правда, из-за них ему не выплачивают надбавки к пенсии. Он не исключил, что сейчас может рассчитывать на повышение выплат, но давно не интересовался об этом в Пенсионном фонде.

«Я пишу статьи, иногда участвую в различных проектах», — добавил Юрий про свои источники дохода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что размеры своих пенсий раскрыли юморист Евгений Петросян и журналистка Елена Ханга. Как и Лоза, они назвали выплаты стандартными, но оба получают значительно больше музыканта.

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