Рената Литвинова сделала ставки на победителей «Оскара»

Рената Литвинова предсказала победителей «Оскара» в 2020 году. Церемония вручения главной кинонаграды пройдет в ночь с 9 на 10 февраля.

Своими предположениями российская артистка поделилась в Instagram. Литвинова отметила, что даже поспорила со своим окружением на несколько бутылок шампанского — по одной за каждый верно вынесенный вердикт.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Так, по мнению Ренаты, лучшим фильмом станет «1917» Сэма Мендеса, лучшим режиссером назовут Тодда Филлипс за работу над «Джокером». За «Джокера» заветную статуэтку получит и Хоакин Феникс — как лучший исполнитель главной мужской роли.

«Хотя Леонард Ди Каприо всегда играет запредельно и в „Однажды в… Голливуде“ он лучше всех», — отмечает Литвинова.

Впрочем, новая картина Тарантино все-таки будет отмечена «Оскаром», считает актриса — награду получит Брэд Питт как лучший исполнитель мужской роли второго плана в ленте «Однажды в… Голливуде». А вот статуэтку за лучшую роль второго плана среди женщин получит Лора Дерн — за роль в «Брачном контракте».

Победу сразу в двух номинациях Литвинова отвела южнокорейской картине «Паразиты» — по мнению актрисы, лента может стать обладательницей награды за лучший сценарий и оказаться лучшим фильмом на иностранном языке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская певица выступит с песней из «Холодного сердца» на церемонии вручения «Оскара».