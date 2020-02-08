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Российская певица выступит с песней из «Холодного сердца» на церемонии вручения «Оскара»

, 1:45 | Валентин Черников 19

Анна Бутурлина вместе с другими певицами исполнит композицию Into the Unknown, которая номинирована на премию в категории «Лучшая песня».

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Фото, видео: ВКонтакте @annabuturlina; www.globallookpress.com

Российская певица Анна Бутурлина выступит на 92-й церемонии вручения премии «Оскар» 9 февраля 2020 года, передает ФАН со ссылкой на пресс-службу компании Disney.

Исполнительница джаза стала официальным голосом главной героини анимационного фильма «Холодное сердце 2» в российской версии картины. Русская «Эльза» выступит с песней Into the Unknown («Вновь за горизонт») вместе с Идиной Мензель, певицей Aurora, а также представительницами Дании, Германии, Японии, Мексики, Норвегии и других стран.

Композиция Into the Unknown из второй части «Холодного сердца» номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая песня». Сам приключенческий мультфильм от Disney стал наиболее кассовым в истории мирового кинематографа. Его сборы преодолели отметку в 1,3 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что нужно знать о премии «Оскар» 2020 года.

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